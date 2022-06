A Amazon está finalmente pronta para fazer entregas de zangões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de anos de conversa, o gigante do comércio está pronto para voar ainda este ano - mas apenas em Lockeford, Califórnia, por enquanto.

Em uma declaração, a Amazon falou sobre a história da aviação em Lockeford, mas presumimos que as verdadeiras razões para esta escolha de local são principalmente logísticas.

Não é um feito fácil de ser feito por zangão, contando com edifícios altos, o clima e as formações naturais. A partir de uma rápida exploração no Google Street View, Lockeford parece ser um local com poucas mudanças de elevação e, como está na Califórnia, é seguro assumir que o tempo também é bastante acomodado.

Naturalmente, uma das principais preocupações com qualquer tipo de entrega de drones é a segurança; a Amazon diz que criou "um sistema sofisticado e líder na indústria de sense-and-avoid que permitirá operações sem observadores visuais e permitirá que nossos drones operem a distâncias maiores, evitando ao mesmo tempo outras aeronaves, pessoas, animais de estimação e obstáculos de forma segura e confiável".

Os clientes daAmazon Prime em Lockeford terão a opção de estar a bordo, após o que verão os itens elegíveis da Prime Air no mercado habitual.

Em seguida, o pedido de um item funciona da mesma forma que o normal e eles receberão uma hora estimada de chegada, assim como um rastreador de status.

O drone então voará o pacote até o local de entrega designado pelo cliente, pairará a uma altura segura e soltará o pacote antes de voar para longe novamente.

A Amazon promete compartilhar atualizações de fotos e vídeos à medida que o esquema for se desenvolvendo, e estamos entusiasmados em vê-lo em ação.

