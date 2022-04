Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou um novo programa, chamado Buy with Prime, que se destina a rivalizar com Shopify.

As empresas que enviam produtos utilizando o Fulfillment by Amazon (armazém da Amazon e serviços de entrega) podem agora adicionar os botões Buy with Prime a seus sites. Isso significa que você pode comprar dessas lojas diretamente e usar os benefícios de sua associação Prime, como remessa gratuita, entrega no dia seguinte e devoluções gratuitas.

A ressalva é, naturalmente, que você precisa assinar o Prime, que custa US$ 15 por mês.

O novo programa Buy with Prime da Amazon quase poderia ser considerado uma nova vantagem para os assinantes do Prime. É conveniente fazer compras on-line e encontrar uma loja que tenha um botão Comprar com o Prime. Se você tiver uma assinatura Prime, não precisará pagar pelo envio e receberá a entrega no dia seguinte e devoluções gratuitas. É um valor enorme. A Amazon, claro, está usando este benefício para obter mais assinantes do Prime.

Outro aspecto interessante sobre a Buy with Prime é que ela compete com a Shopify, que permite que os comerciantes construam rapidamente suas próprias lojas online. Se você é uma pequena ou média empresa, você pode usar as ferramentas online da Shopify para montar rapidamente sua própria loja online. Ele permite que as empresas vendam mercadorias na web, sem ter que passar ou listar seus itens na Amazon. Mas agora, as lojas online que mostram Comprar com Prime Prime podem permitir que os assinantes Prime façam o checkout facilmente com as informações de envio e pagamento já armazenadas em sua conta Amazon. E eles receberão entrega Prime gratuita e devoluções gratuitas dos produtos elegíveis.

No entanto, esses benefícios não são gratuitos. A Amazon cobrará dos comerciantes taxas não divulgadas para usar os botões Comprar com Prime em seus sites.

