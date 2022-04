Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon introduziu um recurso Alexa que permite que seu assistente alerte os membros Prime sobre ofertas com até 24 horas de antecedência.

De acordo com a Amazon , o Alexa notificará os membros Prime quando produtos elegíveis em sua lista de desejos ou carrinho de compras - ou mesmo itens que eles "salvaram para mais tarde" - estiverem à venda. Você poderá pedir à Alexa para encomendar os itens quando a oferta estiver ativa ou enviar um lembrete. Não está claro quais produtos serão "qualificados" - como se são itens vendidos pela Amazon ou por terceiros.

Ainda assim, é um recurso interessante para os caçadores de pechinchas.

Apenas os clientes Amazon Prime que possuem alto-falantes inteligentes Echo (quarta geração ou mais recente) podem obter recomendações de ofertas da Alexa.

Para ativar o recurso, siga estas etapas:

Abra a versão mais recente do aplicativo Amazon Alexa. Clique em Mais > Configurações > Notificações. Toque em Amazon Shopping. Procure recomendações de compras. Ativar recomendações de negócios.

Quando a Alexa recomendar uma oferta, seu anel Amazon Echo ficará amarelo ou uma notificação pop-up aparecerá no seu dispositivo inteligente. Isso só acontece se um produto qualificado que você salvou ou adicionou às suas listas de desejos ou carrinho de compras estiver prestes a ser colocado à venda. Você pode então pedir ao Alexa para ler suas notificações para obter mais informações. Você também pode pedir ao Alexa para encomendar o item com desconto ou lembrá-lo quando a oferta estiver disponível.

Para comprar a oferta, diga: "Alexa, compre para mim". A Alexa usará o endereço padrão de pagamento e entrega em sua conta Amazon para fazer a compra. Fácil.

Esse recurso já está disponível para clientes Amazon Prime nos EUA em todos os alto-falantes inteligentes Echo de geração mais recente

Confira o guia de dicas e truques da Amazon do Pocket-lint para mais truques de compras. A Amazon também tem umapostagem no blog que trata de como as recomendações de ofertas do Alexa funcionam.

Escrito por Maggie Tillman.