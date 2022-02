Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está aumentando o preço do Amazon Prime muito em breve.

Anunciado durante seu último relatório de ganhos, o preço do Amazon Prime nos EUA está subindo aproximadamente 17% - de US$ 119 a US$ 139 se você pagar anualmente, ou de US$ 12,99 a US$ 14,99 se você assinar mensalmente.

Isso entrará em vigor a partir de 18 de fevereiro de 2022 para novos clientes. Os membros existentes serão cobrados pelas taxas aumentadas a partir de 25 de março de 2022, na data de sua próxima renovação.

Os membros do Amazon Prime do Reino Unido não precisam se preocupar por enquanto, pois tivemos a confirmação de que o aumento de preço é apenas nos EUA: "A mudança de preço se aplica apenas aos EUA", nos disse um porta-voz da Amazon. "Mantemos isso sob constante revisão, mas não temos nada a anunciar no momento".

Existe uma maneira de os compradores dos EUA evitarem o aumento de preços também, se forem novos assinantes, pelo menos. Tudo o que você precisa fazer é fazer uma assinatura anual pelo preço atual antes de 18 de fevereiro. Dessa forma, você terá acesso por 12 meses antes de ter que pagar mais.

Você também ganha 30 dias grátis primeiro para fazer o check-out se quiser continuar.

O Amazon Prime oferece mais do que apenas entrega gratuita no mesmo dia ou no dia seguinte em milhares de itens. Ele também fornece acesso ao Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e outros benefícios.

Você pode saber mais sobre isso aqui .

Escrito por Rik Henderson.