Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está abrindo um novo tipo de loja focada especificamente em vestuário e, naturalmente, está repleta de tecnologia automatizada de ponta.

Chamado Amazon Style , ele venderá roupas, calçados e acessórios de moda. Ele está chegando ao shopping The Americana at Brand em Los Angeles no final deste ano.

A única coisa sobre a loja física é que ela apresentará racks com códigos QR que os clientes podem digitalizar com o telefone para ver tamanhos, cores, classificações de clientes e detalhes do produto disponíveis. Então, quando você quiser experimentar algo, você pode fazê-lo com um toque de um botão. Eles serão enviados para um provador. A Amazon também tomará a iniciativa de enviar itens adicionais, como recomendações, mas você não é obrigado a experimentá-los ou usá-los. O aplicativo da Amazon irá alertá-lo quando um provador estiver pronto e abastecido com seus produtos.

No provador, você pode esperar que as telas sensíveis ao toque solicitem mais itens. Se você quiser comprar algo, pode fazê-lo na loja ou apenas salvá-lo no aplicativo Amazon Shopping para comprar posteriormente. Você pode até usar o aplicativo para encontrar roupas e entregá-las a uma loja Amazon Style para experimentar pessoalmente. Curiosamente, a Amazon não diz se a loja contará com a tecnologia "Just Walk Out ", que permitiria pegar itens da prateleira e sair rapidamente sem precisar pagar por eles em um caixa. Seu aplicativo da Amazon é simplesmente cobrado.

A loja suportará, no entanto, o Amazon One. É uma tecnologia que permite que você pague por itens após verificar sua identidade na palma da sua mão.

Escrito por Maggie Tillman.