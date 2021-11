Amazon planeja absorver Comixology atrasado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os planos de lançar um novo aplicativo Comixology e integrar mais o serviço com a Amazon foram adiados para o início de 2022.

O novo aplicativo Comixology exigirá que os usuários façam login usando uma conta da Amazon. No momento, você pode usar a Amazon ou uma conta dedicada do Comixology, mas precisará mesclá-los para uso futuro.

Além disso, o novo aplicativo incluirá quadrinhos comprados no site da Amazon ou na Kindle Store. E o site dedicado da Comixology irá redirecionar para a própria Amazon.

O aplicativo Kindle também será capaz de ler histórias em quadrinhos compradas com a Comixology.

Os assinantes do Comixology Unlimited nos Estados Unidos ainda poderão ler seus livros no novo aplicativo, mas junto com qualquer outro baixado por meio do Amazon Prime ou Kindle Unlimited.

Aqueles que têm assinaturas de séries atualmente precisarão migrá-las também, usando o método 1-Click na Amazon.

A nova experiência pode ser visualizada na Amazon.com agora , mas o aplicativo iOS e Android não será lançado até o início do ano que vem (foi originalmente planejado para este "outono").

O aplicativo Comixology existente será descontinuado após o lançamento da nova versão.

"Obrigado por ser um leitor e um defensor desta forma de arte incrível. Estou realmente grato por trabalhar com uma equipe tão apaixonada de amantes de quadrinhos e mangás. Estou ansioso para lançar nosso novo aplicativo ... e continuando com grande novos recursos e melhorias em um ritmo mais rápido ", disse o cofundador da Comixology, David Steinberger, em uma carta aos usuários.