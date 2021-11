Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Starbucks, com sede em Seattle, está usando a tecnologia sem caixa do Amazon Go "apenas saia " em um novo "café pickup" que abriu na cidade de Nova York.

A loja, localizada na 59th Street entre as avenidas Park e Lexington, no centro de Manhattan, permite que os clientes comprem um café ou um lanche sem ter que interagir com um barista ou caixa. É um dos três locais de coleta que a cafeteira planeja inaugurar este ano. Se você visitá-los, encontrará o menu Starbucks, incluindo sanduíches e saladas, bem como uma "coleção selecionada" de alimentos e bebidas na seção de mercado do Amazon Go.

Para obter seu café na "Starbucks Pickup com Amazon Go" na cidade de Nova York, basta fazer o pedido antecipado de sua bebida usando o aplicativo móvel Starbucks e, em seguida, escolher a loja na " 59th between Park & Lex w / Amazon Go " e ir até a loja . Quando você chegar lá, ele deverá estar sentado para você no balcão.

Os pedidos de bebidas em andamento serão exibidos em uma tela acima do balcão. Um scanner na loja permite inserir informações de pagamento.

Para entrar na área de mercado do Amazon Go e na área de estar da loja, use o código da loja exibido em seu aplicativo Amazon e, em seguida, insira seu cartão de crédito. Ou, se você já estiver registrado no programa Amazon One que foi lançado nas lojas Amazon Go em Seattle no ano passado, basta digitalizar a palma da sua mão.

Quando você retira itens das prateleiras, eles são adicionados ao seu carrinho de compras virtual. Quando terminar de fazer compras, você pode sair da loja ou sentar-se na área de estar. Seu cartão será cobrado assim que você sair da loja. Há funcionários da Starbucks na loja para ajudá-lo por qualquer motivo, se necessário.

A nova loja será aberta diariamente às 6h ET e permanecerá aberta até 22h ET nos dias de semana e 21h ET nos fins de semana.

Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 18 Novembro 2021