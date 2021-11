Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que não aceitará cartões de crédito Visa para pagamentos em sua loja online no Reino Unido a partir de 19 de janeiro de 2022.

Os clientes terão que registrar um cartão de crédito Mastercard, Amex ou Eurocard. Como alternativa, continuará a aceitar cartões de débito Visa.

Isso, afirma a Amazon , é devido às "altas taxas cobradas pela Visa para o processamento de transações com cartão de crédito".

Os membros do Amazon Prime também são lembrados de alterar seu método de pagamento padrão, assim como outros assinantes dos serviços da Amazon.

"Sabemos que isso pode ser inconveniente e estamos aqui para ajudá-lo nessa transição para que possa continuar aproveitando os preços baixos e a ampla seleção da Amazon", disse a empresa em um e-mail aos clientes afetados.

Este parece ser o caso apenas no Reino Unido, com apenas a Amazon.co.uk afetada.

Um porta-voz da Visa disse à Bloomberg que a empresa continuará a se comunicar com a Amazon para evitar a proibição: "Estamos muito desapontados que a Amazon esteja ameaçando restringir a escolha do consumidor no futuro. Quando a escolha do consumidor é limitada, ninguém ganha", disseram eles.

"Temos um relacionamento de longa data com a Amazon e continuamos trabalhando para encontrar uma solução."

Você pode continuar a usar um cartão de crédito Visa durante a temporada de férias e o período de vendas da Black Friday.