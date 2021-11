Como fazer com que Alexa toque algo para você no Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz algum tempo que a Netflix lançou seu botão "Play Something", um atalho que tira as coisas de suas mãos colocando um programa ou filme na fila com base no que seu mecanismo de recomendação pensa que você vai gostar.

Agora, para tornar esse sistema um pouco mais fácil de usar, os proprietários de Fire TV podem usar seus controles de voz para fazê-lo funcionar muito rapidamente.

A Amazon adicionou um novo atalho para Alexa, que permite que você faça algo no Netflix com muita facilidade. É assim que funciona.

Certifique-se de que está usando uma Fire TV com controle remoto de voz (ou modelo Fire TV Omni com controle de voz viva-voz).

Usando o controle de voz, diga "Alexa, reproduza algo no Netflix".

Se você tiver uma conta Netflix válida em seu dispositivo, ele começará a reproduzir o conteúdo para você.

É tão fácil quanto isso! O único desafio aqui é ter certeza de que você realmente tem uma conta Netflix.

Claro, a Netflix pode muito bem escolher algo em que você não é realmente assim, nesse caso você será sugado para o vazio de rolar pelos títulos como o resto de nós, mas quando o sistema funciona e escolhe uma ótima escolha, pode parecer um pouco como mágica.