Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está supostamente trabalhando em um aplicativo de áudio ao vivo, como o Clubhouse , mas com uma diferença.

Isso permitirá que qualquer um seja o DJ de seu próprio programa de rádio, incluindo música. Atualmente chamado de Projeto Mic, ele chegará primeiro aos Estados Unidos, embora não esteja claro quando.

Os criadores poderão tocar músicas da biblioteca Amazon Music, de acordo com o The Verge. Além da música, haverá shows de cultura pop, esportes e comédia. A Amazon está até procurando celebridades e influenciadores que possam querer apresentar seus próprios programas. Você poderá pesquisar programas por nome, tópico ou música. A Amazon também destacará o conteúdo, incluindo shows ao vivo, tópicos de tendência e criadores específicos.

Em termos de programas ao vivo, os criadores aparentemente serão capazes de transmitir na Amazon Music, Twitch, Audible e dispositivos habilitados para Alexa. Aqueles que sintonizam em um dispositivo Alexa vão até interagir com os programas. Dito isso, ainda não se sabe se os ouvintes precisarão ser assinantes do Amazon Music.

Lembre-se de que o Axios relatou pela primeira vez os planos da Amazon no verão passado, mas agora mais detalhes estão surgindo sobre os recursos do Project Mic e como ele será diferente dos concorrentes. Twitter, Facebook, Spotify e Discord entraram no espaço de áudio ao vivo desde que o Clubhouse se tornou um sucesso.