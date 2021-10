A Blue Origin vai construir uma estação espacial para Bezos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos não está apenas na fase espacial, caso alguém esteja se perguntando - ele está totalmente interessado no espaço. Isso foi demonstrado mais uma vez por um novo anúncio da Blue Origin, que confirmou que ela planeja construir e operar sua própria estação espacial na próxima década.

A Blue Origin está descrevendo-a com otimismo como sendo uma vila, onde várias empresas podem coexistir e buscar seus próprios fins em diferentes partes da estação. Em uma dessas partes, haverá de fato a oportunidade para turistas mega-ricos se deleitarem com as vistas.

Tudo isso parece ambicioso, mas a Blue Origin está se movendo em um ritmo louco agora e acredita que terá até 10 pessoas hospedadas na estação na segunda metade desta década, o que realmente não está tão longe em tudo.

O anúncio diz que Orbital Reef não só permitirá novas oportunidades de pesquisa, mas também "abrirá novos mercados no espaço", que é uma forma capitalista poderosa de olhar para o além, mas dificilmente pode ser uma surpresa dada a visão de mundo estabelecida e envolvimento de Bezos .

Você pode ler mais detalhes sobre o anúncio via lançamento do Blue Origin sobre o assunto , enquanto Orbital Reef também tem um site cheio de imagens conceituais para demonstrar como a estação pode se parecer.