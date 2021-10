Amazon Music agora irá reproduzir áudio espacial através de seus fones de ouvido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma mudança em como seu áudio avançado funcionará no Amazon Music , permitindo acesso a áudio espacial - que é Dolby Atmos e mixagens de áudio 360 Reality - por meio de fones de ouvido.

Os assinantes do Amazon Music Unlimited poderão transmitir uma ampla variedade de músicas nos novos formatos, para uma experiência musical mais envolvente do que a oferecida anteriormente por meio de fones de ouvido.

Isso significa que você poderá conectar seus fones de ouvido favoritos ao seu dispositivo Android ou iOS e ouvir o áudio espacial através do aplicativo Amazon Music.

A Amazon lançou originalmente o áudio espacial em 2019, mas era limitado a alguns dispositivos para reprodução, como o Echo Studio , mas essa mudança deve trazer essa nova onda de apresentação musical para um público mais amplo.

A oferta de áudio espacial da Amazon inclui mixagens Dolby Atmos e 360 Reality Audio da Sony e também há uma expansão do suporte para esses formatos com alto-falantes e soundbars.

Você poderá desfrutar de 360 Reality Audio da Amazon Music Unlimited nos alto-falantes sem fio SRS-RA5000 e SRS-RA3000 da Sony ou em sistemas de home theater, como HT-A9, HT-A7000 ou HT-A5000.

A Amazon continua em detalhes que você poderá desfrutar de faixas Dolby Atmos em dispositivos Sonos ao fazer streaming através do aplicativo Sonos no Sonos Arc e no Sonos Beam (2ª geração) , com uma atualização chegando no final deste ano.

Mas o verdadeiro interesse será expandir a acessibilidade do áudio espacial por meio de fones de ouvido, para que possam ser desfrutados de forma mais ampla.

Além de expandir o acesso ao áudio espacial, a Amazon recentemente abriu o acesso a músicas de qualidade superior, eliminando a cobrança extra para acesso a HD (qualidade de CD) e Ultra HD (melhor que música de qualidade de CD). Com a Apple Music e a Amazon Music agora oferecendo essas experiências de áudio aprimoradas, parece que estamos esperando a resposta do Spotify.

