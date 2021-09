Como obter entrega Deliveroo grátis graças ao Amazon Prime

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deliveroo Plus é um negócio tentador, um nível de associação para o aplicativo de entrega onipresente que oferece entrega gratuita em pedidos acima de £ 25, por £ 3,49 cada mês.

Agora, porém, os membros do Amazon Prime podem obter um ano inteiro de Deliveroo Plus gratuitamente, apenas vinculando suas contas Amazon e Deliveroo. Leva apenas cerca de um minuto e pode economizar um bom dinheiro - portanto, verifique as etapas abaixo para obter o seu ano grátis.

Primeiro, visite esta página no site da Amazon .

Clique no grande botão "Reivindicar agora".

Faça login em sua conta Deliveroo se ainda não o fez

Clique no próximo botão para entrar em sua conta Amazon e vincular os dois serviços

Ei pronto - está feito!

É tão fácil quanto isso e leva apenas alguns cliques para economizar algum dinheiro, não apenas no custo do Deliveroo Plus, mas também nas despesas de entrega para o próximo ano. Boa sorte tentando resistir à tentação sempre presente de entrega de comida agora - uma luta que todos podemos compartilhar.

Se você ainda não é um membro Amazon Prime, isso não funcionará para você - e os termos e condições infelizmente esclarecem que, se você cancelar sua assinatura Prime, a assinatura Deliveroo Plus também será pausada, então não parece para ser uma lacuna a ser explorada lá. Ainda assim, este é um bônus legal e inesperado para os membros Prime.

