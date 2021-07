Como assistir Jeff Bezos ir para o espaço por 11 minutos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos pode comprar o que quiser e, aparentemente, isso inclui uma (breve) viagem ao espaço.

O bilionário, que está deixando o cargo de CEO da Amazon, planeja fazer um passeio suborbital neste verão usando um foguete feito por sua empresa de exploração espacial, Blue Origin, que ele fundou em 2000. “Desde que eu tinha cinco anos, eu sonhei em viajar para o espaço ", disse Bezos em um vídeo postado em seu Instagram . “Se você vê a Terra do espaço, ela muda você. Ela muda sua relação com este planeta, com a humanidade. É uma Terra”.

Bezos encerrou sua postagem no Instagram com o lema latino da Blue Origin - gradatim ferociter - que a empresa traduz como "passo a passo ferozmente".

O vôo espacial está programado para 20 de julho de 2021, ou o 52º aniversário da aterrissagem da Apollo 11 na lua em 1969. Lembre-se de que Bezos está aposentando seu título de CEO da Amazon algumas semanas antes, em 5 de julho, momento em que Andy Jassy assumirá o empresa. Jassy atualmente lidera a divisão de computação em nuvem da Amazon.

O foguete New Shepard da Blue Origin é uma espaçonave reutilizável e totalmente automatizada, com espaço suficiente para seis passageiros a bordo. Então, Bezos convidou seu irmão, Mark Bezos, para se juntar a ele, bem como Wally Funk, uma mulher de 82 anos que foi aprovada no programa de treinamento de astronautas da NASA na década de 1960 e é um dos originais do Mercury 13. Um licitante misterioso, que ganhou um leilão de caridade Blue Origin depois de prometer $ 28 milhões, também vai subir a bordo.

Veja esta postagem no Instagram Uma postagem compartilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

Bem, a linha Karman é a altitude em que o espaço começa. Está a cerca de 62 milhas acima do nível do mar. E o vôo de Bezos deve durar cerca de 11 minutos, com apenas alguns minutos desse tempo gasto acima da linha de Karman, de acordo com um gráfico da trajetória de vôo no site da Blue Origin .

Bezos não forneceu detalhes sobre como as pessoas poderiam assistir ao lançamento. No entanto, os lançamentos de teste do Blue Origin foram transmitidos ao vivo por meio do site da Blue Origin e do canal da Blue Origin no YouTube . Suspeitamos que os dois farão a transmissão ao vivo do vôo de Bezos também. Esperamos incorporá-lo aqui, se for o caso.

Escrito por Maggie Tillman.