É oficial! Amazon Prime Day 2021 está marcado para o final de junho

(Pocket-lint) - A venda do Prime Day da Amazon começará em 21 de junho e terminará em 22 de junho deste ano. A empresa divulgou um comunicado à imprensa na manhã de quarta-feira para confirmar as datas.

Lembre-se de que Bloomberg disse anteriormente que o evento anual de vários dias seria definido para esses dois dias. Além disso, a própria Amazon anunciou recentemente durante sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre que mudaria o Prime Day 2021 para o segundo trimestre. Mais especificamente, os executivos da Amazon disseram que o Prime Day chegaria em junho. Ele também disse que a venda deste ano será um evento de dois dias.

Some tudo e sabemos que o Prime Day está a apenas algumas semanas de distância.

O Prime Day 2021 começa às 12h PDT (3h EDT) daquela segunda-feira e vai oferecer aos membros Prime mais de "dois milhões de negócios" em todo o mundo em uma variedade de categorias. A Amazon disse que você também pode esperar "exclusividades nunca antes vistas" da Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e muito mais.

A extravagância de compras da Amazon geralmente acontece no verão, embora o evento do ano passado tenha sido adiado para outubro devido à pandemia. No mês passado , Recode afirmou que a Amazon poderia realizar dois eventos do Prime Day em 2021. O primeiro será em junho, obviamente, mas o segundo poderá ocorrer em outubro.

Para referência, nos últimos anos, a Amazon realizou Prime Day nas seguintes datas:

15 de julho de 2015 12 de julho de 2016 11 de julho a 12 de julho de 2017 16 de julho a 17 de julho de 2018 15 de julho a 16 de julho de 2019 13 de outubro a 14 de outubro de 2020

