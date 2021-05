Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está trocando o Prime Now em favor de incorporar suas entregas mais rápidas ao seu serviço regular.

O aplicativo e o site Prime Now serão fechados globalmente no final de 2021.

Em vez disso, os clientes podem acessar opções de entrega ultrarrápida por meio do aplicativo ou site da Amazon padrão, dependendo da localização.

As entregas da Amazon Fresh podem ser agendadas para chegar dentro de duas horas, por exemplo. Os itens qualificados apenas terão opções de entrega diferentes para aqueles que antes poderiam usar o Prime Now.

O serviço Prime Now da Amazon foi lançado nos Estados Unidos em 2014 e no Reino Unido um ano depois. Oferecia entregas de mais de 10 mil itens em uma hora, contanto que você vivesse ou trabalhasse em uma área de influência.

Você tinha que pagar a mais por uma entrega de uma hora - acima da taxa normal de assinatura do Prime - mas as entregas de duas horas eram gratuitas.

Ainda estamos para ver como funciona no site de varejo geral da Amazon, já que não estamos em uma região Prime Now, mas a Amazon promete que vai oferecer a mesma experiência de antes: "A mesma entrega ultrarrápida de itens essenciais do dia a dia, presentes, brinquedos , mantimentos de alta qualidade e muito mais que você espera com o Prime Now - disponível na Amazon ", disse em um post de blog.

O aplicativo Prime Now já foi aposentado na Índia, Cingapura e Japão.

Escrito por Rik Henderson.