Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está atualizando o Amazon Music com um novo recurso Car Mode que torna o aplicativo móvel mais fácil de usar enquanto dirige.

O Modo Carro é basicamente uma versão reduzida da interface existente, completa com botões maiores e acesso rápido a listas de reprodução sugeridas, álbuns e Alexa. Uma vez habilitado, o Modo carro mostra a metade: a parte superior do telefone oferece controles de reprodução, enquanto a parte inferior tem sugestões de música nas quais você pode tocar ou deslizar entre elas. Para usar o viva-voz, você pode ativar Alexa no canto inferior com um toque ou usando um comando de voz.

Além disso, o Modo carro não adiciona nada de novo. Ele simplesmente retrabalha a IU para torná-lo mais seguro para você encontrar músicas ou listas de reprodução para tocar sem ter que tirar o foco da direção ou da estrada à sua frente. O Amazon Music pode ser configurado para ativar o Modo carro assim que o telefone se conectar ao Bluetooth do carro. Se você tiver um carro antigo sem Bluetooth, o Modo carro também pode ser habilitado nas configurações do aplicativo móvel Amazon Music.

O Modo carro agora está disponível no Amazon Music no iOS e Android. Aqui estão algumas dicas rápidas sobre como começar a usar o recurso:

Habilite o Bluetooth em seu dispositivo móvel e em seu carro. Quando uma conexão for detectada, o Modo Carro será iniciado automaticamente. Você pode controlar essa preferência em Configurações. Para sair do Modo carro, toque no botão sair do Modo carro ou desconecte-se do Bluetooth.

Abra o aplicativo Amazon Music antes de começar a dirigir. Selecione o ícone do menu no canto superior direito. Selecione "Modo Carro". Para sair do Modo Carro, toque no botão sair do Modo Carro.

Abra o Amazon Music App (enquanto não estiver dirigindo). Toque no ícone do menu no canto superior. Em seguida, selecione Configurações. Em "Modo carro", ative ou desative Manter tela ativa.

Abra o aplicativo Amazon Music (enquanto não estiver dirigindo). Toque no ícone do menu no canto superior. Em seguida, selecione Configurações. Em "Modo carro", ative ou desative o modo Iniciar carro automaticamente.

Verifique a página de perguntas frequentes da Amazon para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.