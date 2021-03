O que é Amazon Prime Reading e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A associação Prime da Amazon inclui vários benefícios pouco conhecidos, incluindo algo chamado Prime Reading. Aqui está o que você precisa saber sobre Prime Reading, incluindo como você pode acessá-lo, o que ele oferece e todos os detalhes de letras miúdas.

O Amazon Prime Reading permite que os membros do Prime acessem e leiam mais de mil livros ou revistas sem nenhum custo extra. A Amazon diz que você pode pensar nisso como uma "biblioteca particular que permite aos membros Prime lerem de graça". Você pode baixar e ler até 10 títulos por vez, e dezenas de livros Prime Reading estão disponíveis com narração audível também, para que você possa ouvir enquanto se desloca, limpa, corre ou o que quer que seja.

Antes de aproveitar as vantagens do Prime Reading, certifique-se de estar logado em sua conta da Amazon e de que sua assinatura Prime é válida.

Você pode usar um tablet Kindle ou Fire para acessar o benefício ou pode baixar o aplicativo Kindle para uso em seu dispositivo iOS ou Android. De qualquer forma, você pode localizar e baixar até 10 títulos por vez. Se desejar mais títulos, será solicitado que você devolva um título para baixar uma nova opção.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 5 Novembro 2020 As melhores ofertas para Amazon Prime Day 2021.

Acesse www.amazon.com/primereading Comece a navegar pelos títulos atualmente disponíveis em Prime Reading. Quando você encontrar algo, clique em "Ler de graça". O item estará disponível para download. Ou clique em "Ler e ouvir gratuitamente" para os títulos que funcionam com o Audible.

A Amazon afirma que frequentemente atualiza a seleção para incluir "títulos de ficção e não ficção recentes e populares, clássicos da literatura, livros infantis, quadrinhos, revistas e Kindle Singles". Atualmente, vemos títulos de Harry Potter, National Geographic, Bon Appetit e muito mais.

Prime Reading é um benefício gratuito incluído com a assinatura do Amazon Prime, que custa £ 7,99 por mês (ou £ 79 por ano) no Reino Unido ou $ 12,99 por mês (ou $ 119 por ano) nos EUA. Confira o guia detalhado do Pocket-lint no Amazon Prime para saber mais sobre os outros benefícios oferecidos.

squirrel_widget_157589

Amazon First Reads é outro benefício Prime que dá aos membros uma prévia dos livros antes de serem lançados. Os membros Prime podem baixar um livro grátis a cada mês a partir de uma seleção de seis escolhas do editor. Novos títulos são anunciados no início de cada mês. Se você precisa de ainda mais para ler, existe o Amazon Kindle Unlimited . Custa US $ 9,99 por mês e fornece acesso a mais de 1 milhão de livros, revistas e audiolivros.

Escrito por Maggie Tillman.