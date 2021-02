Amazon atualiza o aplicativo Alexa com alternância claro / escuro, recursos de acessibilidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou o aplicativo Alexa, frequentemente usado, com um novo modo de luz. O aplicativo estava escuro desde o início, mas agora foi projetado para refletir as configurações do seu telefone.

Portanto, se você tiver o modo de escurecimento automático habilitado no iOS, por exemplo, o aplicativo mudará junto com essas configurações. A Amazon diz que "o modo escuro oferecerá benefícios como o conforto de visualização da tela em ambientes com pouca luz e maior vida útil da bateria do dispositivo, enquanto o modo claro oferecerá melhor legibilidade e contraste de cor que se destaca em ambientes com muita luz".

A versão mais recente do aplicativo também inclui dimensionamento de texto para melhor acessibilidade em termos de pessoas com deficiência visual. A Amazon diz que "se você definir o tamanho da fonte do seu dispositivo para ser maior do que o tamanho padrão, você verá um texto maior na maioria das telas do aplicativo Alexa proporcional à sua configuração de acessibilidade preferida".

O novo aplicativo Amazon Alexa está disponível para iOS agora e chegará ao Android no final do mês. Se você for um usuário regular do Alexa, verifique também as dicas e truques do Alexa - você pode descobrir algo que sabia e sobre o qual não havia pensado antes.

Escrito por Dan Grabham.