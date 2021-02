Até logo, Jeff Bezos: Conheça Andy Jassy, o novo CEO da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos está deixando seu cargo de CEO da Amazon. Ele assumirá um novo cargo na empresa como presidente executivo do conselho da Amazon. Andy Jassy , que atuou como CEO da Amazon Web Services (AWS), deve substituir Bezos como CEO da Amazon a partir do terceiro trimestre de 2021.

O chefe do negócio de computação em nuvem da Amazon é o herdeiro da empresa há anos. De acordo com o The Wall Street Journal , ele foi criado no Condado de Westchester e é um fanático por esportes. Na verdade, ele é co-proprietário da nova franquia da Seattle National Hockey League, a Kraken.

Ele supostamente empurrou a Amazon de forma agressiva para novas avenidas de negócios e dirigiu o lançamento da AWS, que revolucionou a indústria de software de negócios e fez rivais como IBM e Oracle lutarem para transformar suas ofertas em serviços em nuvem. A Amazon agora domina o espaço de infraestrutura em nuvem. Há um ano, ela detinha quase metade do mercado global, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Gartner . Netflix, Kelloggs, Airbnb e BP executam grandes partes de suas operações de computação na AWS.

Com Jassy assumindo o papel de CEO da Amazon, pode-se presumir que a empresa continuará a crescer. Mas será tão inovador? Alguns podem argumentar que a Amazon pode perder essa centelha de "fundador". No entanto, Bezos ainda permanecerá no conselho e parece ter certeza de que sua nova posição lhe dará liberdade para ser criativo.

Em um e-mail anunciando a mudança , Bezos disse que ser CEO da Amazon é uma responsabilidade profunda e desgastante, na qual é difícil colocar atenção em qualquer outra coisa. Mas, como presidente executivo da Amazon, ele promete "permanecer envolvido em iniciativas importantes da Amazon". Ele acredita que sua nova função lhe dará "energia para se concentrar no Fundo do Dia 1, no Fundo Bezos Earth, no Blue Origin, no The Washington Post" e em suas outras paixões. Em um comunicado à imprensa , Bezos acrescentou:

“A Amazon é o que é por causa da invenção. Fazemos coisas malucas juntos e depois as tornamos normais. Fomos pioneiros em análises de clientes, 1-Click, recomendações personalizadas, remessa incrivelmente rápida da Prime, compras Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, marketplace, infraestrutura de computação em nuvem, Career Choice e muito mais. Se você fizer isso direito, alguns anos depois de uma invenção surpreendente, a nova coisa se tornou normal. Pessoas bocejam. Esse bocejo é o maior elogio que um inventor pode receber. Quando você olha para nossos resultados financeiros, o que você realmente vê são os resultados cumulativos de longo prazo da invenção. Neste momento, vejo a Amazon no seu estado mais criativo de sempre, tornando-se um momento ideal para esta transição. ”

Bezos é CEO da Amazon desde que fundou a empresa em 1994. Ele é uma das pessoas mais ricas do planeta, com um patrimônio líquido de quase US $ 180 bilhões.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 3 Fevereiro 2021

Escrito por Maggie Tillman.