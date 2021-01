Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está lançando um novo recurso Alexa , chamado Hunches, que permite que o assistente conclua as tarefas domésticas de maneira proativa para você, sem precisar pedir permissão. Alexa realizará palpites - como desligar as luzes automaticamente - tudo com base em seus hábitos e solicitações anteriores.

Alexa há muito tem sido capaz de observar sua atividade para sugerir mais coisas a fazer, seja uma pergunta de acompanhamento ou reproduzir um vídeo ou uma música . Agora, com Hunches proativos habilitados, Alexa pode oferecer sugestões para seus dispositivos domésticos inteligentes.

A ideia é que, se você deixou um dispositivo inteligente ligado, Alexa pode se oferecer para desligá-lo para você. Por exemplo, se uma de suas luzes inteligentes estiver ligada quando você disser "noite", Alexa o alertará e se oferecerá para desligá-la. Alexa pode ter palpites sobre uma variedade de dispositivos domésticos inteligentes compatíveis, de luzes e termostatos a portas e interruptores. Você também pode habilitar Alexa para agir automaticamente de acordo com suas intuições.

As intuições tornam Alexa mais útil e têm como objetivo reduzir a frequência com que você precisa falar com a assistente para fazer as coisas em casa.

Hunches são habilitados por padrão. Isso significa que Alexa ainda vai pedir para você agir de acordo com um palpite. Se você quiser que Alexa aja de acordo com os palpites sem ter que perguntar primeiro, será necessário habilitar "ações automáticas" no aplicativo móvel Alexa. Por exemplo, você pode fazer com que Alexa desligue as luzes quando estiver dormindo ou ajuste o termostato quando estiver ausente. Basta seguir estas etapas para ativar totalmente o recurso:

Abra o aplicativo Alexa. Abra Mais> selecione Configurações. Role para baixo e selecione Hunches. Selecione Configurar ações automáticas. Selecione os palpites que você deseja que Alexa aja.

Para desligar totalmente o Hunches, basta mergulhar no aplicativo Alexa (Mais> Configurações> Hunches).

A Amazon disse que o recurso deve começar a ser lançado nos Estados Unidos a partir de 25 de janeiro de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.