Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que concordou em comprar a Wondery, uma das maiores redes e produtores independentes de podcast dos Estados Unidos.

Nenhuma das empresas divulgou os termos do acordo, mas o The Wall Street Journal sugeriu recentemente que a Amazon pagou cerca de US $ 300 milhões pelo estúdio de podcast.

Wondery é conhecido por produzir programas de sucesso como Blood Ties e Dying for Sex. Isso poderia, portanto, ajudar a Amazon Music a competir melhor com o Spotify , que adquiriu a Gimlet Media, outra produtora de podcast, por cerca de US $ 200 milhões há dois anos . Em um comunicado anunciando o acordo, a Amazon disse que a Amazon Music lançou podcasts em setembro de 2020, e o Wondery deve ajudar a "acelerar o crescimento e a evolução" de seus esforços de podcast.

Ele acredita especificamente que o Wondery pode fazer isso "trazendo criadores, hosts e experiências imersivas a ainda mais ouvintes em todo o mundo". A Amazon também descreveu sua aquisição do Wondery como um "momento crucial" estrategicamente projetado para expandir a Amazon Music "além da música" - especialmente à medida que "os hábitos do ouvinte evoluem".

A Amazon não anunciou quando o negócio será fechado, mas observou, quando o negócio for fechado, que nada mudará para os ouvintes. Eles continuarão tendo acesso aos podcasts do Wondery. "Com a Amazon Music, a Wondery será capaz de fornecer conteúdo ainda mais inovador e de alta qualidade e continuar sua missão de levar um mundo de entretenimento e conhecimento para seu público, onde quer que ele ouça", acrescentou a Amazon em seu comunicado .

Em outras palavras, é melhor que o Spotify assista à sua volta, ou pelo menos aumente mais produções do Gimlet.

Escrito por Maggie Tillman.