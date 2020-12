Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está testando um novo recurso do Alexa nos EUA que permitirá que você digite comandos do Alexa - em vez de perguntar em voz alta.

O Ambient identificou o novo recurso, chamado Type with Alexa, que agora está sendo testado no aplicativo Alexa para usuários iOS . Um porta-voz da Amazon também confirmou que o recurso está disponível, mas apenas como uma "prévia pública". A Amazon disse que o aplicativo iOS Alexa permitirá que os clientes "interajam com Alexa sem usar voz, o que significa que tudo o que você pode dizer para Alexa agora também pode ser digitado usando seu aplicativo móvel Alexa".

Para acessar e usar Type with Alexa, abra a versão mais recente do aplicativo Amazon Alexa em seu dispositivo iOS e toque no novo ícone do teclado que agora aparece no canto superior esquerdo do menu principal do aplicativo. A partir daí, digite seus comandos; eles devem funcionar exatamente como os audíveis.

Embora Digitar com Alexa pareça uma nova maneira legal de usar o Alexa quando você não quer fazer barulho, também é um recurso de acessibilidade, já que aqueles sem voz finalmente poderão digitar seus pedidos para o assistente digital. O Google Assistant e o Siri da Apple há muito oferecem essa funcionalidade.

É ótimo ver a Amazon pensando em todos os seus usuários. Mas, como esta é uma visualização pública exclusiva para usuários de iOS, o Alexa pode nem sempre funcionar 100 por cento todas as vezes e ainda está excluído dos usuários de Android. A Amazon não disse quando uma versão final para todas as plataformas estaria disponível.

Escrito por Maggie Tillman.