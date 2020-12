Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited parece estar adicionando uma grande biblioteca de videoclipes para assinantes pagantes assistirem.

Amazon Music Unlimited é o serviço de assinatura de música premium da Amazon . Com uma assinatura do Amazon Music Unlimited, você pode ouvir mais de 60 milhões de músicas. Você nunca ouvirá ou verá um anúncio enquanto ouve e pode baixar músicas ou listas de reprodução para ouvir offline. Como um membro Prime, você pode se inscrever no Amazon Music Unlimited por $ 7,99 por mês ou $ 79 por ano. Mas os clientes não Prime pagam $ 9,99 por mês.

De qualquer forma, de acordo com o Android Police , o serviço agora está adicionando vídeos pela primeira vez. Agora você verá videoclipes em uma nova seção nos resultados da pesquisa e nas páginas do artista. Haverá até listas de reprodução de videoclipes disponíveis, além da capacidade de alternar entre o videoclipe ou apenas o áudio.

Lembre-se de que, no mês passado, a Amazon Music Unlimited adicionou o recurso X-Ray da Amazon que exibe fatos sobre as faixas que estão tocando. Suspeitamos que o X-Ray também chegará aos videoclipes, servindo como uma espécie de " vídeo pop-up " dos dias modernos, embora isso ainda não tenha sido confirmado pela Amazon.

Lembre-se de que o Amazon Musc Unlimited é diferente do Prime Music , que está incluído na sua assinatura Prime sem custo adicional. Possui dois milhões de músicas e mais de mil playlists e estações programadas pela Amazon. Além disso, o Amazon Music Unlimited tem algumas camadas de streaming. O primeiro, ou o nível padrão, é aquele que começa em US $ 8 por mês para membros Prime. Há também um nível HD sem perdas.

Escrito por Maggie Tillman.