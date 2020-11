Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que sua oferta Alexa Routines foi expandida para incluir dispositivos Fire TV .

Isso tornará mais fácil para você automatizar uma ampla gama de ações em sua casa, acionadas por voz usando Alexa.

As Rotinas Alexa permitem que você crie uma série de ações baseadas em um comando que você grita para o seu dispositivo Echo. Ele permite a personalização das ações, então, ao invés de apenas dizer "Alexa, apague as luzes", você pode ter "Alexa, é hora de dormir" e ter uma série de coisas acontecendo.

Adicionar dispositivos Fire TV significa que você pode ter uma rotina para assistir a um filme - "Alexa, é noite de cinema", onde as luzes diminuem e a TV liga, junto com qualquer outra coisa que você queira fazer para deixar as coisas perfeitas.

Os dispositivos Fire TV que oferecem controle CEC serão capazes de ligar ou desligar sua TV, então você também pode adicionar sua TV às rotinas noturnas ou sair de casa para se certificar de que está desligada.

Tudo o que você precisa fazer é certificar-se de que seu dispositivo Fire TV está conectado ao Alexa - por meio do aplicativo Alexa - e quando for configurar uma nova rotina, poderá ver as opções disponíveis para você.

A melhor coisa sobre a criação de rotinas por meio do aplicativo Alexa é que é muito simples, construir as ações que são executadas quando você diz o comando que escolheu.

Você pode descobrir muito mais sobre as Rotinas Alexa aqui.

Escrito por Chris Hall.