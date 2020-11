Oferta Audible Plus: economize quase 40% nos primeiros seis meses

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audible, de propriedade da Amazon, está oferecendo um acordo sobre o Audible Plus, onde você pode economizar quase 40% em uma assinatura durante os primeiros seis meses.

Audible Plus é um serviço de assinatura que fornece acesso a milhares de audiolivros, podcasts e originais Audible. Normalmente custa $ 7,95 por mês nos Estados Unidos, mas por um tempo limitado nesta temporada de férias, você pode economizar $ 3 por mês. Uma associação Audible Plus está à venda por US $ 4,95 por mês a partir de 17 de novembro de 2020. Se você se inscrever agora, terá essa economia aplicada aos seus primeiros seis meses. Também não há compromisso, então você pode cancelar a qualquer momento.

Após seis meses, você será cobrado US $ 7,95 por mês, mas, novamente, você pode cancelar a qualquer momento. Este negócio termina em 31 de dezembro de 2020 .

Para obter o desconto de US $ 3 por mês, você precisa ser assinante do Audible Plus pela primeira vez. Ou você pode até presentear alguém com a assinatura com desconto. Certifique-se de verificar a página Audible Plus da Amazon para todos os detalhes. Nessa página, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão "Obter este negócio" e, em seguida, você será guiado pela transação. Mole-mole. Também há perguntas frequentes nessa página que detalham o que exatamente você ganha com uma assinatura do Audible Plus.

