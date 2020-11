Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou um novo recurso Alexa, chamado Care Hub, que permite que você aproveite o dispositivo Echo de um parente para checá-los remotamente.

Veja um feed de atividades da Alexa e das interações em casa inteligente da sua pessoa querida.

Configure alertas para notificá-lo quando seu ente querido usa Alexa.

Peça a Alexa para ligar e enviar mensagens para o seu telefone quando seu ente querido pedir ajuda a Alexa.

Obtenha acesso rápido para ligar ou visitar seu ente querido a partir do Care Hub.

A Amazon está lançando o Care Hub como uma forma gratuita de se sentir mais perto de seus pais ou avós idosos durante a pandemia. Ele permite que Alexa envie alertas quando seu parente usar o dispositivo Echo pela manhã ou se não o usar em um determinado horário. Você pode então acessar um feed de atividades para ver a atividade da Alexa por tipo (mas não a coisa específica que ela perguntou a Alexa ou o que está fazendo). A ideia é que você verá que seu ente querido está vivo e interagindo com o Eco.

"Com um dispositivo Echo na casa do seu ente querido e o aplicativo Alexa no seu telefone, você saberá que ele está ativo e ativo. Você também pode ser notificado se pedir ajuda a Alexa. É uma maneira simples de se sentir próximo, mesmo quando vocês estão separados ", explicou a Amazon. O Care Hub também permite que seu parente defina sua conta da Amazon como um contato de emergência, então se ele disser “Alexa, peça ajuda”, Alexa ligará, enviará uma mensagem de texto ou enviará uma notificação push. Você também pode usar Drop In para fazer o check-in do parente.

Você e seu ente querido devem aprovar a configuração do Care Hub para criar uma conexão entre vocês dois. Para começar com o Care Hub:

Acesse a página inicial do Care Hub da Amazon ou a seção “Care Hub” no aplicativo Alexa. Clique em “Primeiros passos”. Alexa perguntará se você deseja fornecer ou receber suporte Informe que você deseja fornecer suporte. Você receberá um link de convite de configuração para enviar ao seu familiar. Diga-lhes para seguirem as instruções.

Eles serão solicitados a entrar com sua conta da Amazon.

Eles também precisarão criar um perfil.

Se eles se perderem, a Amazon tem este guia para ajudar. Quando terminar, você receberá um e-mail de convite da pessoa amada. Irá para o endereço associado à sua conta Amazon. Clique no link “Primeiros passos” naquele e-mail e pronto.

Certifique-se de usar também o aplicativo Alexa para atualizar o contato de emergência na conexão do Care Hub. Basta abrir o aplicativo Alexa, ir ao menu Mais e selecionar Ver Mais. A partir daí, selecione Central de atendimento> Contato de emergência> Alterar contato de emergência.

Confira o site da Amazon Care Hub e o guia de suporte para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.