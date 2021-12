Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon oferece um recurso Alexa - chamado Alexa Care Hub - que permite que você aproveite o dispositivo Echo de um parente para checá-los remotamente.

Alexa Care Hub, de acordo com a Amazon, é uma maneira gratuita de se sentir mais perto de seus pais ou avós idosos - especialmente durante a pandemia.

Com ele, Alexa pode enviar alertas quando seu familiar usar o dispositivo Echo pela manhã ou se não o usar por um determinado horário. Você pode acessar um feed de atividades para ver a atividade da Alexa por tipo (mas não a coisa específica que ela perguntou a Alexa ou o que está fazendo).

A ideia é que você verá que seu ente querido está vivo e interagindo com seu Eco. O Care Hub também permite que seu parente defina sua conta da Amazon como um contato de emergência, então se ele disser, "Alexa, peça ajuda", Alexa ligará, enviará uma mensagem ou enviará uma notificação. Você também pode usar o Drop In para checá-los.

"Com um dispositivo Echo na casa do seu ente querido e o aplicativo Alexa no seu telefone, você saberá que ele está ativo e ativo. Você também pode ser notificado se pedir ajuda à Alexa. É uma maneira simples de se sentir próximo, mesmo quando vocês estão separados ", explicou a Amazon em uma postagem de blog anunciando o Care Hub.

Você e seu ente querido devem aprovar a configuração do Care Hub para criar uma conexão entre vocês dois.

Acesse a página inicial do Centro de atendimento da Amazon. Clique em “Criar Relacionamento” e confirme sua identidade. Alexa perguntará se você deseja fornecer ou receber suporte Informe que você deseja fornecer suporte. Você receberá um link de convite de configuração para enviar ao seu parente. Diga-lhes para seguirem as instruções.

Eles serão solicitados a entrar com sua conta da Amazon.

Eles também precisarão criar um perfil.

Se eles se perderem, a Amazon tem este guia para ajudar. Quando terminar, você receberá um e-mail de convite da pessoa amada. Ele irá para o endereço associado à sua conta na Amazon. Clique no link "Começar" nesse e-mail e pronto.

Abra o aplicativo Alexa. Abra mais (botão do menu de três linhas). Selecione Ver mais. Selecione Care Hub. Siga as etapas na tela para fornecer suporte ou receber suporte de um ente querido. Você pode enviar o convite para qualquer endereço de e-mail.

Seu ente querido precisa se inscrever com a mesma conta registrada em seu dispositivo Alexa.

Certifique-se de usar também o aplicativo Alexa para atualizar o contato de emergência na conexão do Care Hub. Basta abrir o aplicativo Alexa, ir ao menu Mais e selecionar Ver mais. A partir daí, selecione Central de atendimento> Contato de emergência> Alterar contato de emergência.

Com Alexa Care Hub, você pode ver um feed de atividades da Alexa e das interações em casa inteligente de sua pessoa querida. Você também pode configurar alertas para notificá-lo quando seu ente querido usa Alexa. Você pode até mesmo fazer com que Alexa ligue e envie uma mensagem para o seu telefone quando sua pessoa amada pedir ajuda a Alexa.

Finalmente, você pode obter acesso rápido para ligar ou visitar seu ente querido a partir do Alexa Care Hub.

Depois de configurar o Alexa Care Hub, você pode usar o aplicativo Alexa para ter uma visão geral da atividade Alexa de sua pessoa amada:

Abra o aplicativo Alexa. Abra mais (botão do menu de três linhas). Selecione Ver mais. Selecione Care Hub. Selecione Exibir todas as atividades.

Para obter alertas, primeiro habilite as permissões de notificação para o aplicativo Alexa.

Abra o aplicativo Alexa. Abra mais (botão do menu de três linhas). Selecione Ver mais. Selecione Care Hub. Selecione Alertas. Escolha ser notificado quando: Não há atividade

Ou quando seu ente querido interage com Alexa pela primeira vez em um período de tempo. Em seguida, clique em Salvar.

A Amazon também oferece um serviço de assinatura premium Alexa Together que se expande em seu Alexa Care Hub existente. Por uma taxa, Alexa Together torna mais fácil usar os alto -falantes Alexa e Echo para ajudar e verificar os entes queridos idosos ou aqueles que precisam de um cuidador.

Enquanto o Alexa Care Hub permite que você verifique remotamente um ente querido e receba alertas quando eles usarem os dispositivos Alexa ou Echo pela primeira vez, o Alexa Together adiciona um serviço de monitoramento profissional à mistura. Ele pode chamar serviços de emergência para seu ente querido e oferece detecção de queda por meio de hardware de terceiros.

O Pocket-lint tem um guia completo sobre Alexa Together aqui: O que é Alexa Together, quanto custa e como funciona?

Todos os dispositivos Echo mais recentes da Amazon suportam Alexa Care Hub, embora um modelo com uma câmera seja provavelmente melhor para que você possa entrar ou bater um vídeo com seus entes queridos. A Amazon está oferecendo uma avaliação gratuita de seis meses do Alexa Together como um pacote com o mais novo Echo Show 8,que você pode comprar aqui.

Confira o site da Amazon Care Hub e o guia de suporte para obter mais detalhes.