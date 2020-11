Amazon Prime Video Watch Party chega ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon Prime Video lançou seu recurso Watch Party há alguns meses nos Estados Unidos e agora também está no Reino Unido. No momento, ele só funciona através do site para desktop, mas está disponível sem nenhum custo extra para membros Prime.

O serviço - que está em beta - é como o Netflix Party - Teleparty - e inclui reprodução sincronizada controlada pelo host. Naturalmente, há um recurso de bate-papo pelo qual você também pode conversar com seus amigos. Até 100 pessoas podem participar, embora naturalmente cada uma precise ter seu próprio Prime

Você pode acessar uma página específica no site da Amazon no Reino Unido para começar. Encontre um filme ou programa de TV - que provavelmente você já discutiu - e clique no botão Assistir à festa. Digite seu nome e clique em Criar Watch Party. Em seguida, você pode compartilhar o link por meio da janela do navegador ou clicar para copiar o link e colá-lo no WhatsApp ou enviá-lo por outro meio.

Você pode ver quantas pessoas se inscreveram e começar quando as pessoas aparecerem.

O site Watch Party funciona em Mac e PC, mas não no navegador Safari da Apple no momento. A Amazon também avisa que, se você estiver tentando cruzar as fronteiras internacionais, não funcionará no momento, pois as contas Amazon US e Amazon UK Prime exigem que você faça login na Amazon.com ou Amazon.co.uk, por exemplo.

Mesmo se todos vocês tiverem contas Amazon UK Prime, o conteúdo elegível pode não estar disponível se você estiver viajando, por exemplo.

Escrito por Dan Grabham.