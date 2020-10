Amazon US está oferecendo 4 meses de Amazon Music Unlimited por US $ 0,99

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon US está oferecendo quatro meses de serviço de streaming sub Amazon Music Unlimited. Mas você precisa se apressar - o negócio só está em vigor até o final do Amazon Prime Day 2020 às 23h59 PT em 14 de outubro.

Após a expiração de quatro meses, você mudará para um plano completo que custa $ 7,99 por mês para os membros do Amazon Prime, então você precisará cancelar antes que a avaliação gratuita termine se quiser evitar ser cobrado mais do que 99 centavos.

Esta é uma oferta por tempo limitado, disponível apenas para novos assinantes do Amazon Music Unlimited, então, se você já fez um teste, infelizmente não poderá participar.

A oferta de 4 meses do Plano Individual Amazon Music Unlimited por $ 0,99 é uma oferta por tempo limitado, disponível apenas para membros Prime que são novos assinantes do Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited oferece mais de 50 milhões de músicas em HD para transmissão em vários dispositivos, incluindo os próprios alto-falantes Echo da empresa. Naturalmente, você também pode baixar faixas para ouvir offline em smartphones ou tablets.

Há também o Amazon Music HD - um serviço premium que custa mais do que a versão padrão do Amazon Music por US $ 14,99 / £ 12,99 por mês.

E como com outros serviços de streaming de música, há também uma opção de US $ 14,99 / £ 14,99 por mês para um plano familiar que cobre até seis membros da família, todos os quais podem fazer streaming de música em todos os diferentes dispositivos que escolherem.

Escrito por Dan Grabham.