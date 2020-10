Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon Music UK anunciou que está hospedando um evento Prime Day Live em apoio à Music Venue Trust. O concerto contará com os artistas Lewis Capaldi, Celeste e Cate Le Bon e aumentará a conscientização e o financiamento para locais de música popular no Reino Unido que estão "sob ameaça de fechamento".

Prime Day Live será um evento apenas virtual, sem componente presencial. A transmissão ao vivo será realizada das 19h às 21h BST na sexta-feira, 9 de outubro de 2020.

Você pode assistir o Prime Day ao vivo no canal Twitch da Amazon Music UK . Os visualizadores do Twitch poderão doar diretamente para o Music Venue Trust.

Você também pode assistir pelo aplicativo móvel Amazon Music.

Lewis Capaldi, Celeste e Cate Le Bon irão cada um apresentar um set de 30 minutos ao vivo no palco de uma "pequena casa de shows independente em todo o Reino Unido que está sob ameaça de fechamento devido à pandemia COVID-19", de acordo com a Amazon. Lewis Capaldi é um dos artistas mais vendidos do Reino Unido nos últimos dois anos, talvez mais conhecido por sua música "Someone You Loved". Ele planeja se apresentar em um local vazio e de pequena capacidade - onde fez um dos primeiros shows de sua carreira em 2017.

Como parte do Prime Day Live, a Amazon Music UK disse que a Amazon está fazendo doações para quatro locais de música participantes para apoiar seus custos operacionais contínuos e fará uma doação para o apelo Save Our Venues do Music Venue Trust . A Amazon também fez da Music Venue Trust uma de suas instituições de caridade Smile em outubro. A Amazon está até oferecendo a dois vencedores a chance de ganhar um Prime Day Live em casa Watch Party Kit. (Para entrar, visite o Facebook ou Instagram da Amazon UK . )

De acordo com o Music Venue Trust, Amazon Music UK foi um dos primeiros doadores para o fundo de crise COVID-19 que começou, e agora, o Prime Day Live deve gerar mais doações para ajudar a manter abertos os locais de música em dificuldades. "Cada centavo ajuda", disse Mark Davyd, CEO da Music Venue Trust.

Escrito por Maggie Tillman.