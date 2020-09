Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon tem uma iniciativa "Climate Pledge Friendly" projetada para tornar mais fácil para você fazer compras de forma sustentável. Você simplesmente precisa procurar o rótulo de Compromisso do Clima ao pesquisar na Amazônia, pois isso prova que eles são realmente amigáveis ao clima. Milhares de produtos possuem o rótulo. Aqui está o que você precisa saber.

O Climate Pledge Friendly é basicamente um programa em que a Amazon rotula produtos que possuem uma ou mais das 19 certificações de sustentabilidade diferentes. Itens com rótulos de Compromisso do Clima fazem sua parte para ajudar a preservar a Terra. Um exemplo disso poderia ser uma empresa que reduza sua pegada de carbono nas remessas aos clientes.

Veja como o CEO da Amazon, Jeff Bezos, descreveu o Climate Pledge Friendly em uma postagem de blog publicada em 23 de setembro de 2020:

“O Climate Pledge Friendly é uma maneira simples de os clientes descobrirem produtos mais sustentáveis que ajudam a preservar o mundo natural. Com 18 programas de certificação externa e nossa própria certificação Compact by Design, estamos incentivando parceiros de vendas a criar produtos sustentáveis que ajudem a proteger o planeta para as gerações futuras. ”

Como parte da iniciativa Climate Pledge Friendly, a Amazon também anunciou o Compact by Design, uma nova certificação de sustentabilidade criada pela Amazon. O objetivo é ajudar o cliente a identificar facilmente os produtos que “têm um design mais eficiente”, como a retirada de excesso de ar e água ou menos embalagens. Por exemplo, a Seventh Generation, sediada em Vermont, oferece um detergente para roupas concentrado certificado pelo Compact by Design que usa 60% menos plástico.

Confira a etiqueta (o símbolo verde no canto inferior) abaixo:

No lançamento, a Amazon disse que há mais de 25.000 produtos com o selo Climate Pledge Friendly.

Os itens do Climate Pledge Friendly podem ser encontrados em vários departamentos, incluindo mercearia, casa, moda, beleza e produtos eletrônicos pessoais. Você verá marcas mais conhecidas por oferecer produtos limpos, como Seventh Generation, Burts Bees Baby, Honest Company, bem como grandes marcas de tecnologia como HP.

Os produtos do Climate Pledge Friendly são rotulados nos resultados de compras, têm informações de sustentabilidade na página do produto e são apresentados em uma seção dedicada aqui.

Para obter informações detalhadas sobre os critérios de qualificação, visite a página de Compromisso do Clima da Amazon.

A Amazon disse que tem uma meta de atingir o carbono zero líquido até 2040, o que inclui alcançar 100 por cento de energia renovável até 2025.

Escrito por Maggie Tillman.