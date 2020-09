Amazon Music vislumbra o sucesso do Spotify ao lançar podcasts para todos os usuários

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon Music anunciou que agora levará podcasts na plataforma. A mudança segue a do Spotify, que falou em tornar os podcasts uma parte cada vez mais importante de seus negócios . O Spotify, é claro, também assinou alguns acordos de conteúdo de muito dinheiro e nomes importantes para podcasts exclusivos, como Michelle Obama.

Os Amazon Music Podcasts serão lançados inicialmente nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Japão - territórios amazônicos tradicionalmente fortes. A Amazon diz que já existem milhões de episódios disponíveis dos programas principais, com mais sendo adicionados o tempo todo.

Crucialmente, os podcasts estarão disponíveis em todas as camadas da Amazon Music e em todos os dispositivos, incluindo Echo, iOS, Android e web, portanto, não há barreira para entrar. Naturalmente, você poderá pedir a Alexa podcasts pelo nome.

E, em um movimento que reflete o que o Spotify e a Apple Music estão fazendo ao mercado, a Amazon diz que assinou o podcast de música Disgraceland em um acordo exclusivo para 2021, enquanto haverá shows exclusivos e originais do músico DJ Khaled, ator Will Smith (uma coprodução com a Audible, de propriedade da Amazon), a estrela latina Becky G e mais.

squirrel_widget_172863

"Com este lançamento, estamos trazendo aos clientes ainda mais formas de entretenimento para desfrutar", disse Steve Boom, chefe da Amazon Music. “[Estamos] permitindo que os criadores atinjam novos públicos globalmente, assim como fizemos com o streaming de música. Os podcasts, emparelhados com nossa recente parceria com o Twitch para trazer streaming ao vivo para o aplicativo, tornam a Amazon Music um destino privilegiado para os criadores. "

Escrito por Dan Grabham.