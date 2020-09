Amazon Kids and Kids + substitui Fire for Kids e FreeTime

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou a renomeação de suas ofertas atuais de Fire for Kids (no Reino Unido) e FreeTime (nos EUA). Esses serviços agora serão chamados de Amazon Kids, com a versão Unlimited agora conhecida como Amazon Kids +.

A mudança vê uma simplificação da marca que a Amazon aplica a espaços controlados para usuários infantis, com o serviço Kids + permitindo o acesso a uma ampla gama de conteúdo adequado à idade por uma taxa mensal. O serviço regular do Amazon Kids ainda será gratuito.

A ideia por trás do Amazon Kids and Kids + é dar controle aos pais, permitindo que eles bloqueiem um tablet Kindle ou Fire e saibam que a criança só pode acessar o conteúdo apropriado. Ele oferece muitos controles aos pais, ao mesmo tempo em que dá à criança uma IU mais simples e preenchida apenas com o conteúdo certo.

O serviço Kids + oferece um pouco mais de liberdade, permitindo acesso a conteúdos com curadoria, como jogos, filmes e livros, incluindo títulos da Audible.

A oferta também está se expandindo, com uma nova experiência de tela inicial para crianças a partir de 8 anos para torná-la um pouco mais envolvente e com uma aparência mais adulta, enquanto há também uma expansão do conteúdo disponível para crianças mais velhas no Kids + inscrição.

A experiência Amazon Kids não se limita apenas aos dispositivos da Amazon, pois você também pode obter acesso ao aplicativo em dispositivos Android e Apple .

Amazon Kids + custa £ 1,99 por mês para uma criança se você for um membro Prime, ou £ 3,99 por mês se não for.

squirrel_widget_193952

Escrito por Chris Hall.