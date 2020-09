Os principais revisores da Amazon UK podem estar lucrando com as avaliações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Provavelmente, todos nós conhecemos a tentação de navegar na Amazon sem um item exato em mente - você gravita em torno de listagens que têm centenas, ou até milhares de avaliações brilhantes para reforçar sua reputação.

Muitas pessoas também notaram, sem dúvida, que embora a maioria dessas avaliações pareça vir de pessoas aleatórias que simplesmente decidiram deixar seus pensamentos após uma compra, há alguns revisores mais frequentes que parecem estar produzindo inúmeras avaliações.

O Financial Times deu uma olhada detalhada nas práticas dos dez revisores mais prolíficos da Amazon UK e, mesmo naquele pequeno tamanho de amostra, descobriu o que parece muito com acontecimentos obscuros.

O revisor número um na Amazon UK, Justin Fryer, parece fazer várias análises por dia para produtos de aspiradores a laptops, todos os quais a maioria dos jornalistas de tecnologia teria dificuldade para testar adequadamente no intervalo entre seus uploads. Enquanto isso, parece que ele está vendendo o que alegou ao FT serem itens duplicados das mesmas listagens por meio do eBay e de outros sites de revenda. Esse padrão parece se repetir nas fileiras dos revisores principais.

O envio de um item de graça, em troca de uma avaliação na Amazon, é um conceito expressamente proibido nos termos de serviço da Amazon e, quando é quase garantido que essas avaliações sejam brilhantes e classificadas com cinco estrelas, começa a parecer um pouco mais como suborno.

Depois de ser contatado pelo FT, um grupo de revisores renomados no Reino Unido agora parece ter retirado suas avaliações ou alterado seus perfis para evitar o escrutínio.

Algumas semanas atrás, um estudo acadêmico da Califórnia tirou conclusões semelhantes sobre o problema da Amazon com revisores falsos, colocando lenha na fogueira nesta área do ponto de vista da Amazon.

A gigante do varejo, enquanto isso, respondeu lançando uma investigação sobre um problema que ela verá como uma ameaça à confiança básica em seus serviços que incentiva as pessoas a comprarem com eles.

Escrito por Max Freeman-Mills.