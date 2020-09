Twitch rola assistindo festas para todos os streamers

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em outubro do ano passado, Twitch iniciou um beta fechado para permitir que streamers selecionados apresentassem festas para seus seguidores, assistindo e reagindo a um filme ou programa de TV da biblioteca Prime Video da Amazon juntos.

O recurso parece uma reação à importância cada vez maior de streams que não são de jogos na plataforma, com cada vez mais espectadores sendo atraídos para streams de Just Chat ou outros interesses além da jogabilidade.

O Watch Parties está agora oficialmente sendo lançado em todas as contas Twitch, permitindo que eles hospedem exibições de conteúdo do Amazon Prime Video para seus seguidores, e espelha um recurso que a Amazon ativou para o Prime Video diretamente no início deste verão, que permite que as pessoas assistam com seus amigos e familiares .

A lógica aqui é que as pessoas com contas Twitch Prime também têm contas Amazon Prime, então, naturalmente, têm acesso ao vídeo que está sendo transmitido do Prime Video.

No entanto, isso fica um pouco confuso quando se trata de ver streamers trabalhando em países diferentes, onde os programas podem não ser acessíveis da mesma forma. Afinal, diferentes bibliotecas de streaming em diferentes países não são conceitos novos.

No caso em que seu streamer favorito do exterior está assistindo a um programa ou filme que não está no serviço de seu país, você não poderá acessar o stream enquanto ele estiver reproduzindo, independentemente de suas assinaturas.

Escrito por Max Freeman-Mills.