Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou um novo recurso Alexa que permite que você pague o gás nas bombas usando comandos de voz.

Na CES 2020, a Amazon anunciou que em breve você poderia usar o Alexa para pagar pelo gás. Em setembro de 2020, a empresa anunciou que o recurso está ao vivo em mais de 11.500 postos de gasolina Exxon e Mobil nos Estados Unidos. A Amazon se associou à Fiserv para potencializar as transações e oferecer geração de tokens, garantindo uma experiência de pagamento segura. Mas as transações são processadas por meio do Amazon Pay.

Você só precisa de um Echo Auto, outro dispositivo ou veículo habilitado para Alexa, ou até mesmo o aplicativo Alexa para iOS e Android, e então você pode simplesmente dizer “Alexa, pagar pela gasolina” para iniciar o processo de pagamento, que acontece através da Amazon Pague e use as informações de pagamento armazenadas em sua conta Amazon. Alexa também confirmará a localização da estação, o número da bomba e até ativará a bomba.

Puxe até uma bomba com suporte. Peça a Alexa para “pagar pelo gás” usando seu dispositivo Alexa. Alexa confirmará e ativará a bomba. Abasteça-se. O pagamento será feito automaticamente por meio do Amazon Pay.

Digamos que você já use pagamentos sem contato ou talvez ache o uso do cartão mais rápido ou mais fácil. No final do dia, é muito legal aproveitar Alexa de uma forma prática; é uma habilidade que torna seu veículo habilitado para Echo Auto ou Alexa mais útil. A geração de tokens também torna o pagamento da gasolina na bomba muito mais seguro do que usar seu cartão, que poderia ser facilmente lido por hackers.

Agora, se Alexa pudesse bombear nosso gás para nós!

Agora está disponível em mais de 11.500 postos de gasolina Exxon e Mobil nos EUA.

Verifique a página de perguntas frequentes da Amazon sobre o novo recurso Alexa.

Escrito por Maggie Tillman.