(Pocket-lint) - A Amazon abriu sua primeira mercearia Fresh para compras pessoais a partir desta semana, embora apenas por convite para começar. A loja será aberta ao público nas próximas semanas, confirmou a empresa.

Fresh deve ser uma opção mais barata para as lojas Whole Foods de propriedade da Amazon, de acordo com a CBNC . Localizada no bairro de Woodland Hills em Los Angeles, a loja Fresh vende mantimentos de marcas nacionais e locais, bem como alimentos preparados no local, como pizza.

Ele não usa a tecnologia cashierless ("Just Walk Out"), mas os clientes podem usar os Dash Carts da Amazon, que são equipados com câmeras e sensores. Para usar esses carrinhos, você faz login usando o aplicativo Amazon e, em seguida, o carrinho pode identificar quais itens você coloca dentro dele, permitindo que você pague automaticamente sem ter que esperar na fila do caixa. Funciona também com listas de compras que você faz com Alexa.

A Amazon disse que os compradores também poderão usar os dispositivos Echo Show em sua loja Fresh para ajudar na experiência de compra.

Em comparação, os supermercados Amazon Go , que são considerados um terço menores do que a nova loja Fresh de 35.000 pés quadrados, usam a tecnologia Just Walk Out da Amazon ou uma série de câmeras suspensas com prateleiras sensíveis à pressão, que podem identificar o que você pegar e querer comprar.

Embora esta seja a primeira vez que o Fresh abre para compras presenciais, a loja vem atendendo pedidos online desde abril. A Amazon oferece entrega gratuita no mesmo dia para membros Prime e opções de retirada na loja para pedidos online no balcão de atendimento ou vagas de estacionamento dedicadas para retirada.

A Amazon não disse se suas lojas Fresh apenas online em Chicago e em Irvine e Northridge, Califórnia, também serão abertas ao público.

Escrito por Maggie Tillman.