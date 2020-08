Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Audible lançou um novo plano de assinatura nos EUA que oferece acesso apenas a podcasts e outros conteúdos por um preço mais barato.

O Audible Plus custa apenas US $ 7,95 por mês e inclui conteúdo de áudio exclusivo, mas sem acesso gratuito à vasta biblioteca de audiolivros pela qual o serviço da Amazon é mais conhecido.

O plano de nível superior, agora chamado de Audio Premium Plus, combina a associação Audible Gold e Premium e tem o preço de $ 14,95 para acesso a todo o conteúdo. Inclui um crédito disponível por mês para acessar qualquer audiolivro do catálogo, independentemente do preço.

A Audible está dobrando em conteúdo exclusivo, em uma tentativa de assumir o Spotify e outras plataformas de streaming de podcast.

The Verge relata que planeja adicionar novos programas de celebridades, incluindo Alicia Silverstone, Michael Caine e Josh Gad.

O Audible Plus está disponível como parte de uma fase de visualização para começar, para avaliar a resposta do ouvinte antes de ser lançado como um serviço completo. Ele estará disponível para novos assinantes nos Estados a partir de 27 de agosto.

Todo o conteúdo, pelo menos no início, será livre de anúncios.

Atualmente, não há indicação de quando - ou mesmo se - a Amazon planeja lançar o Audible Plus no Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.