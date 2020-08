Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia sem caixa da Amazon, usada em suas lojas de conveniência Amazon Go nos Estados Unidos, pode chegar aos supermercados Whole Foods no ano que vem.

As lojas Amazon Go foram lançadas em 2016 para funcionários da Amazon e abertas ao público em 2018. Existem agora cerca de 20 locais que usam tecnologia sem caixa, que apresenta câmeras, sensores e visão computacional. Ele permite que os clientes saiam sem precisar passar pelas filas do caixa. Simplesmente entre, escolha as compras e saia. Temos um guia detalhado sobre como a tecnologia funciona aqui.

De acordo com o New York Post , as lojas Whole Foods podem começar a adotar a tecnologia sem caixa do Amazon Go em algum momento durante o segundo trimestre de 2021. O lançamento é aparentemente um dos dois projetos finais que Jeff Wilke, CEO da unidade de consumo mundial da Amazon, planejou antes de se aposentar Próximo ano. Lembre-se de que a Amazon adquiriu a Whole Foods em 2017, e muitos se perguntam quando a rede adicionará a tecnologia.

Embora a tecnologia sem caixa pareça futurística e divertida de tentar, significa menos empregos no caixa. A Amazon também anunciou anteriormente que iria começar a vender tecnologia sem caixa para outros varejistas. Se amplamente adotado, isso poderia significar a ruína de mais de 16 milhões de empregos no varejo americano.

Escrito por Maggie Tillman.