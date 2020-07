Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou recentemente que estenderá o alcance de seu serviço de compras Amazon Fresh para todo o Reino Unido antes do final de 2020. Além disso, será gratuito para todos os membros do Prime .

Isso corresponde à oferta nos EUA, que foi disponibilizada gratuitamente para assinantes do Prime no final de 2019.

Mas o que é o Amazon Fresh e onde ele é entregue? Respondemos a todas as suas perguntas abaixo.

O Amazon Fresh é o serviço de compras de supermercado dos varejistas on-line que hospeda milhares de alimentos, bebidas e produtos domésticos para serem entregues em uma janela de duas horas - mesmo quando solicitados no mesmo dia.

No Reino Unido, ele é executado em cooperação com a rede de supermercados Morrissons, Whole Foods Market e Booths. Também existem outros produtos de fornecedores independentes de alimentos e bebidas.

Os fornecedores nos EUA variam de acordo com a cidade. Um recurso interessante que você obtém nos Estados Unidos é que você pode criar uma lista de compras Alexa e adicioná-la por voz durante o dia, e depois pedir o viva-voz.

Os horários de entrega podem ser selecionados entre 7h e 23h no Reino Unido, com pedidos no mesmo dia disponíveis, desde que sejam reservados até 21h.

O serviço é um pouco diferente nos EUA, pois os horários e a entrega no mesmo dia podem variar dependendo da região.

No Reino Unido, as entregas da Amazon Fresh estão atualmente disponíveis em toda a Grande Londres e em vários municípios vizinhos, incluindo regiões em Surrey, Hampshire, Hertfordshire e Bedfordshire.

Você pode verificar os códigos postais do Reino Unido elegíveis aqui . No entanto, até o final de 2020, a Amazon espera estender as entregas do Amazon Fresh para todo o Reino Unido.

O Amazon Fresh está disponível em "cidades selecionadas" nos Estados Unidos. Você pode verificar se sua região é qualificada, indo para a página principal Fresh e selecionando seu CEP na parte superior esquerda.

Os preços individuais dos produtos são competitivos, mas as taxas de entrega são ainda melhores, pois foram descartadas recentemente pelos membros do Amazon Prime.

Portanto, com 79 € por ano (ou 7,99 € por mês) como membro Prime, você pode fazer quantos pedidos da Amazon Fresh quiser, sem nenhum custo extra - desde que sejam no mínimo £ 40 por pedido.

Menos de £ 40 e você terá que pagar a taxa de entrega original de £ 3,99.

A associação Prime nos EUA custa £ 119 por ano ou US $ 12,99 por mês. Pedidos acima de US $ 35 feitos por membros da American Prime serão entregues gratuitamente.

Vale lembrar que a associação ao Prime também adiciona uma série de outros benefícios, incluindo entregas gratuitas de um dia em milhões de itens da Amazon, streaming do Amazon Prime Video, eBooks com leitura do Prime e muito mais. Você pode ler sobre os diferentes serviços incluídos no Prime aqui .

Usar o Fresh é fácil. Vá para a seção dedicada da Amazon, no Reino Unido aqui ou nos EUA aqui , e procure seus produtos. Adicione-os ao seu carrinho normalmente na Amazon e, quando terminar, você poderá fazer o checkout - desde que seu endereço de entrega esteja em uma das regiões suportadas.

Escrito por Rik Henderson.