(Pocket-lint) - A Amazon disponibilizou gratuitamente seu serviço de entrega de compras para todos os membros do Prime em Londres, com o objetivo de finalmente implantar o serviço no resto do Reino Unido até o final de 2020.

Anteriormente £ 3,99 por mês e limitado à Grande Londres e a várias regiões adicionais no sudeste da Inglaterra, o Amazon Fresh oferece alimentos e outras compras para entrega em janelas de duas horas.

Foi lançado no Reino Unido em 2015, já estava disponível nos Estados Unidos e agora pode até ser entregue no mesmo dia em pedidos feitos antes das 21h às 14h, era o horário de corte anterior.

A entrega gratuita está disponível em todos os pedidos acima de £ 40 em valor e você deve ser um membro Prime para se qualificar.

Atualmente, a associação ao Amazon Prime custa £ 79 por ano ou £ 7,99 por mês.

"Os membros da Prime adoram a conveniência da entrega de compras em casa, e é por isso que fizemos da Amazon Fresh um benefício gratuito da Prime", disse Russell Jones, gerente da Amazon Fresh UK.

"A entrega de compras é uma das empresas que mais crescem na Amazon e achamos que esse será um dos benefícios Prime mais amados no Reino Unido. Continuaremos melhorando a experiência de compras de supermercado, até o final do ano, milhões de membros da Prime em todo o Reino Unido terá acesso a entrega rápida e gratuita de compras ".

As principais redes de supermercados do Reino Unido também oferecem entregas on-line - incluindo Tesco, Sainsburys e Asda -, mas geralmente cobram pela entrega ou oferecem um serviço de assinatura se você espera fazer pedidos várias vezes por mês.

Escrito por Rik Henderson.