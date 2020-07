Nova atualização do aplicativo Alexa: a Amazon adapta a tela inicial para você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que está introduzindo um aplicativo Amazon Alexa completamente redesenhado para dispositivos móveis. A empresa percebe claramente que os usuários iniciam o aplicativo quando desejam fazer algo com o Alexa, como encontrar os alarmes do Alexa, facilitando o acesso ao assistente e aos recursos que você adora.

O aplicativo Amazon Alexa para iPhone, tablets Fire e tablets e telefones com Android está recebendo uma atualização que coloca os recursos mais usados na frente.

No novo aplicativo Alexa, sua tela inicial é personalizada para você. Você pode ver seus lembretes, listas de reprodução, listas de compras, alarmes ou até mesmo um livro do Audible. Você pode até ver controles de configurações acessadas com frequência, incluindo o nível de volume dos seus dispositivos Echo conectados, disse a Amazon. Em outras palavras, sua tela inicial do Alexa será totalmente diferente da tela inicial de outro usuário, pois foi projetada para mostrar o que você usa com mais frequência.

Para usuários iniciantes, o aplicativo Alexa oferecerá sugestões sobre o que fazer. Por exemplo, você pode ver dicas sobre como reproduzir músicas do Amazon Music. Quanto mais você usar o aplicativo, mais pessoal sua tela inicial se tornará. Você também notará que o aplicativo Alexa moveu inteiramente as sugestões de habilidades de terceiros da tela inicial - talvez indicando que as pessoas não pesquisam ou usam habilidades imediatamente quando abrem o aplicativo em seus dispositivos.

A Amazon está movendo o botão Alexa para o topo, e não para o topo, apenas para facilitar a localização. Esse botão grande chama essencialmente o Alexa se você o tocar. No entanto, você pode simplesmente dizer "Alexa" para começar também com o assistente da Amazon. Você pode aprender mais sobre esse recurso "viva-voz" aqui.

Além disso, como o botão Alexa está na parte superior da tela, a barra de navegação adicionou um novo botão - Reproduzir - para incentivar a reprodução de mídia.

Finalmente, várias opções que costumavam estar no menu lateral do aplicativo Alexa - como lembretes, rotinas, habilidades, configurações e outras opções - agora estão localizadas em um novo botão "Mais" localizado na parte inferior da tela do aplicativo.

O novo aplicativo Amazon Alexa para dispositivos móveis estará disponível para todos os usuários existentes no final de agosto.

Escrito por Maggie Tillman.