Alexa em breve poderá lançar aplicativos para iPhone e Android

A Amazon está lançando um novo recurso para seu aplicativo para smartphone Alexa, que permitirá iniciar seus aplicativos para iPhone e Android usando um comando de voz. Isso significa que, no futuro, você poderá dizer Alexa, comece a gravar um TikTok e isso levará você para essa função no aplicativo.

O recurso chama-se Alexa for Apps, e a Amazon o vê como uma maneira de permitir que você ainda use as funções dos seus aplicativos favoritos quando ficar sem usar as mãos é mais conveniente. O TikTok é usado como exemplo, pois permitirá que você comece a gravar essa incrível sequência de dança sem precisar primeiro pressionar os botões do telefone e voltar à posição inicial.

Dessa forma, você pode se preparar e fazer com que o Alexa o inicie na gravação de onde você está. Outro exemplo, conforme relatado pelo The Verge, é a capacidade de comandar o Alexa para pesquisar hashtags no Twitter, sem precisar abrir o aplicativo primeiro.

Esse novo desenvolvimento dos recursos do Alexa visa tornar o assistente tão útil quanto o Siri e o Google Assistant para usuários de smartphones. Esses dois têm o benefício de profunda integração no nível do sistema e já podem fazer muito disso.

Parece que agora o Alexa conquistou virtualmente o espaço dos alto-falantes inteligentes, agora quer se tornar um assistente muito mais capaz no seu telefone, mas há uma barreira: o desenvolvimento.

Os desenvolvedores de aplicativos precisam refazer algumas de suas integrações para que funcionem com o novo serviço do Alexa e isso significa tempo, esforço e dinheiro, quando - sem dúvida - esses tipos de funções já são bem servidos pelos assistentes do Google e da Apple que já foram criados nos telefones.

Será interessante ver quanto progresso a Amazon pode fazer nesse espaço, mas nosso sentimento inicial é que a aceitação pode ser lenta. No entanto, está apenas no modo de visualização no momento, e isso poderia dar à Amazon o tempo necessário para se desenvolver antes de tornar o recurso mais amplamente disponível.