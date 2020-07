Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitch pode ser um gigante nos mercados de transmissão ao vivo e de e-sports, mas é um pouco difícil quando se trata de esportes físicos, e isso é algo que a Amazon parece querer mudar.

Foi anunciado hoje uma reformulação do canal de esportes do Twitch, / twitchsports , que verá o canal mostrar mais conteúdo esportivo e mostrar parcerias com equipes de todo o mundo.

O Real Madrid e o Arsenal já estão a bordo do ponto de vista do futebol, tendo cada um investido em seus braços de transmissão ao vivo no último ano, aproximadamente, e Twitch diz que Paris Saint-Germain e Juventus se juntarão em breve. Cada clube estará transmitindo conteúdo exclusivo e estréia no Twitch, e vendo esse conteúdo destacado no canal de esportes.

Tudo isso é reunido sob uma nova categoria de fluxos - Esportes, que deve agrupar todos esses compromissos do mundo quase real em um só lugar.

Com a Amazon fazendo um investimento bastante significativo nessa área nos últimos dois anos, mostrando eventos de partidas da Premier League a grandes campeonatos de tênis e produzindo documentários também, presumimos que seja uma questão de tempo até que partidas ao vivo oficiais de várias ligas joguem mais regularmente no Twitch.

Outro lado disso é que mais e mais atletas e jogadores estão percebendo o poder do streaming para suas marcas pessoais. Dos gostos de Lando Norris na F1 a uma variedade de jogadores começando a participar de torneios de jogos, está provando um sucesso. O Twitch espera que isso continue apenas daqui.