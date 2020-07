Como criar perfis do Amazon Prime Video para sua família

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O serviço Prime Video da Amazon agora oferece perfis de usuário individuais para sua família. É um recurso simples de configurar e está sendo implementado globalmente.

O Prime Video permite criar e gerenciar vários perfis de usuário em uma conta. Isso permite que cada membro da sua família tenha uma experiência mais personalizada ao usar o serviço de streaming. Cada perfil terá recomendações separadas, histórico de exibição, progresso da temporada e listas de exibição.

Cada conta Prime Video pode ter até seis perfis de usuário.

Um perfil deve servir como o titular da conta principal e, em seguida, essa pessoa pode adicionar até cinco perfis adicionais, para adultos ou crianças. (Um perfil para crianças restringe o tipo de conteúdo disponível para transmissão.)

Primeiro, você precisa ser um assinante do Amazon Prime Video e precisa criar ou fazer parte de um agregado familiar da Amazon.

Como membro Prime, você pode criar um Amazon Household, que permite conectar e compartilhar seus benefícios do Amazon Prime com toda a sua família. Dois adultos e até quatro adolescentes e quatro crianças podem compor o seu Amazon Household. Compartilhar benefícios através do Amazon Household exige que ambos os adultos vinculem suas contas em um Amazon Household e concordem em compartilhar os métodos de pagamento. Cada adulto mantém sua conta pessoal enquanto compartilha.

Você pode criar um Amazon Household aqui. Mais informações sobre o gerenciamento do Amazon Household podem ser encontradas no site da Amazon aqui .

Quando tudo estiver pronto, você poderá começar a criar perfis de usuário do Prime Video. Você pode fazer isso on-line, no aplicativo Prime Video ou na sua TV Fire.

Para criar e gerenciar um perfil de usuário do Prime Video no site PrimeVideo.com:

Vá para o menu suspenso "Seletor de perfis" na página inicial do Prime Video. Clique em "Adicionar novo" para criar um novo perfil. Clique em "Gerenciar perfis" no menu suspenso "Seletor de perfis". Clique em "Editar perfil" e selecione o ícone do perfil que você deseja gerenciar. Clique em "Remover perfil" para remover um perfil. Ou Faça alterações no perfil e selecione "Salvar alterações".

Para criar e gerenciar um perfil de usuário do Prime Video por meio do aplicativo Prime Video em iOS, dispositivos Android e Fire Tablets:

Clique em "Minhas coisas" na parte inferior da tela do aplicativo Prime Video. Vá para o menu suspenso "Seletor de perfis". Clique no ícone "+" para criar um novo perfil. Clique em "Gerenciar perfis" no menu suspenso "Seletor de perfis". Selecione o ícone do perfil que você deseja gerenciar. Clique em "Remover perfil" para remover um perfil. Ou Faça alterações no perfil e selecione "Salvar".

Para criar e gerenciar perfis de usuário do Prime Video por meio do aplicativo Prime Video em seus dispositivos Fire TV (somente CA, IN, FR, IT e ES):

Vá para o menu suspenso "Seletor de perfis" na página inicial do aplicativo Prime Video. Clique no ícone "+" para criar um novo perfil. Clique em "Gerenciar perfis" no menu suspenso "Seletor de perfis". Selecione o ícone do perfil que você deseja gerenciar. Clique em "Remover perfil" para remover um perfil. Ou Faça alterações no perfil e selecione "Salvar".

Ainda não encontrou o seu dispositivo? Confira a página de suporte da Amazon aqui.

Os usuários de uma conta Prime Video podem transmitir simultaneamente até três vídeos, embora não mais do que dois dispositivos possam transmitir o mesmo vídeo ao mesmo tempo.

Um agregado familiar da Amazon exige que dois adultos vinculem suas contas e concordem em compartilhar métodos de pagamento. Cada adulto mantém sua conta pessoal enquanto compartilha. As compras estão desativadas no perfil Kids. Para impedir a compra do Kids em perfis que não sejam do Kids, você pode ativar as restrições de compra nas configurações do Prime Video.

Confira o hub de ajuda da Amazon.