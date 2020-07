Como falar com Alexa apenas com seu telefone iPhone ou Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Deseja conversar facilmente com o Alexa em movimento? Bem, a Amazon está anunciando a capacidade de invocar o Alexa usando apenas seu iPhone ou telefone Android.

De acordo com o TechCrunch , que viu o anúncio, basta ter o aplicativo Amazon Alexa instalado no seu dispositivo iOS ou Android, você poderá ativar o assistente Alexa da Amazon e usá-lo para fazer listas, tocar música, controlar dispositivos domésticos inteligentes e mais - tudo sem precisar tocar no seu telefone. Antes, os usuários precisavam abrir manualmente o aplicativo Alexa e tocar no botão azul Alexa na parte inferior do aplicativo para que o Alexa ouvisse.

No entanto, o TechCrunch também sugeriu o novo recurso de detecção Alexa "mãos livres" da Amazon, que pode precisar do seu telefone desbloqueado e que o aplicativo Alexa precisa ser aberto na tela para funcionar. Não fomos capazes de testá-lo, mas se for esse o caso, não é realmente "mãos livres".

De qualquer forma, veja como o recurso deve funcionar.

Primeiro, verifique se você instalou ou está executando a versão mais recente do aplicativo móvel Amazon Alexa para dispositivos iOS ou Android. Você também precisará usar o Siri no seu iPhone ou o Assistente do Google no seu telefone Android para experimentar a detecção Alexa "mãos-livres" - porque você precisa solicitar a esses assistentes que iniciem o aplicativo Amazon Alexa. Então, você pode falar facilmente com o Alexa pelo telefone, como faria com um alto-falante inteligente Echo.

Instale ou atualize para a versão mais recente do aplicativo Alexa na Apple Play Store . Depois de atualizar o aplicativo Alexa, você deverá ver a opção de ativar a detecção de viva-voz e poderá começar a usar o recurso. Uma alternância também ficará disponível nas configurações que permitirão desativar o recurso a qualquer momento.

Peça ao assistente Siri do seu iPhone para abrir o aplicativo Alexa . ("Siri, abra o aplicativo Alexa.") Pode ser necessário desbloquear o telefone usando o Face ID ou o Touch ID. Com o aplicativo Alexa aberto, você pode Alexa qualquer coisa, definir lembretes, tocar música etc. Se a sua palavra despertar for detectada, uma linha azul aparecerá na parte inferior da tela.

Instale ou atualize para a versão mais recente do aplicativo Alexa na Google Play Store . Depois de atualizar o aplicativo Alexa, você deverá ver a opção de ativar a detecção de viva-voz e poderá começar a usar o recurso. Uma alternância também estará disponível nas configurações que permitirão desativar o recurso a qualquer momento.

Peça ao assistente do seu telefone para abrir o aplicativo Alexa . ("Ei, Google, abra o aplicativo Alexa.") Pode ser necessário desbloquear o telefone usando o reconhecimento de rosto ou uma senha. Com o aplicativo Alexa aberto, você pode Alexa qualquer coisa, definir lembretes, tocar música etc. Se a sua palavra despertar for detectada, uma linha azul aparecerá na parte inferior da tela.

A Amazon disse ao TechCrunch que o recurso será lançado a partir de 7 de julho de 2020 para usuários em todo o mundo e que talvez você não veja a opção imediatamente.