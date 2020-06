Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon está permitindo que os assinantes do Amazon Prime Video assistam a programas de TV e filmes com amigos por meio de um novo recurso Watch Party, que agora está sendo lançado lentamente e sendo lançado inicialmente nos EUA. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Um observador de vídeo do Amazon Prime pode incluir até 100 participantes em um grupo, mas cada pessoa deve ter uma associação do Amazon Prime nos EUA - que, anualmente, custa US $ 119 (ou US $ 8,99 por mês) nos EUA.

Depois de se associar, você pode usar o Prime Video para ingressar ou iniciar uma Watch Party. Você pode até escolher entre milhares de títulos, incluindo originais e conteúdo licenciado. Os originais incluem Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming e My Spy. Os títulos disponíveis para aluguel ou compra não estão disponíveis no lançamento, de acordo com o TechCrunch.

As Partes de exibição de vídeo principais permitem a reprodução sincronizada e o bate-papo, para que você possa assistir e conversar com outros convidados em tempo real. Você deve compartilhar um link com a família e os amigos para experimentar algo juntos, no entanto. O recurso de bate-papo embutido suporta texto e emojis embutidos.

Navegue até um título qualificado na área de trabalho. (Procure por "Logo Prime" ou "Assista agora".) Selecione "Watch Party" na página de detalhes. Digite o nome de usuário desejado em "Qual é o seu nome?" Clique em "Criar vigia" para gerar um link. Convide amigos usando o ícone "Compartilhar" Selecione "Copy Link" (Copiar link) para compartilhar a exibição do relógio por meio de aplicativos de terceiros disponíveis.

Para iniciar uma Watch Party, clique no ícone Watch Party na página do filme ou programa no site da Amazon Prime Video. Você receberá um link que poderá compartilhar com amigos e familiares. Quem clicar no link poderá participar da sessão e poderá conversar com outras pessoas.

Se você quiser participar de uma festa do Watch, clique no link que você recebeu usando um navegador da web para computador. Depois de ser redirecionado para o título, digite o nome de usuário desejado em "Qual é o seu nome?" e, em seguida, clique em "Participar da Watch Watch" para ingressar na Watch Watch.

De acordo com a Amazon, se você ainda não vê o Watch Party, em breve o terá, pois o recurso está começando a ser amplamente divulgado.

Confira o hub de ajuda da Amazon para obter mais informações.