O jogo da Premier League hoje à noite é o primeiro no Twitch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Esta noite marca o primeiro jogo da Premier League - o primeiro jogo a ser exibido ao vivo no Twitch. E sim, está disponível gratuitamente, mas apenas para usuários do Reino Unido.

Desde que reiniciou, a Premier League viu todos os jogos serem exibidos ao vivo e um número recorde deles foi exibido nos canais de transmissão ao ar, incluindo o primeiro jogo da Premier League na BBC. A Sky também está mostrando vários equipamentos (25 no total) através do canal Pick no Freeview.

Hoje é a vez da Amazon entrar na briga com o primeiro de seus quatro jogos antes do final da temporada - Crystal Palace vs Burnley às 20h (horário de Brasília).

Além de a Amazon disponibilizar seus jogos gratuitamente no site da Amazon (não é necessária uma assinatura Prime, eles serão mostrados simultaneamente no Twitch - sim, a Amazon também é proprietária. Embora o esporte tenha sido mostrado no Twitch antes, esta é a primeira vez que o Premier Liga.

A Amazon deseja estabelecer-se como um nome em direitos esportivos e também teve sucesso com o tênis, principalmente no Aberto dos EUA.

O equipamento será transmitido ao vivo gratuitamente em twitch.tv/primevideo . Como mencionamos, você também pode assistir ao vivo e de graça no Amazon.co.uk, mas precisará fazer login na sua conta Amazon - você não precisa de uma assinatura Prime nesta ocasião.