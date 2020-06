Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Slack pode parecer uma parte cada vez mais onipresente da vida do escritório para muitos funcionários, mas é fácil esquecer que ainda há uma escassez relativa de clientes globais realmente enormes, para quem mudar para um novo serviço de bate-papo e mensagens internas pode ser uma dor de cabeça séria. .

Esse é um contexto por trás do porquê de uma nova parceria firmada com a Amazon ser um negócio bastante significativo. É uma parceria que verá a Amazon lançar o Slack para muitos de seus funcionários (embora não esteja dizendo todos ) e, do ponto de vista da maioria dos usuários, trará uma mudança no serviço de chamadas de vídeo e voz do Slack.

Ele será transferido para o Amazon Chime, a solução de videoconferência da Amazon, que, segundo Slack, deve trazer algumas melhorias rápidas, incluindo o potencial de videochamada do aplicativo móvel, que atualmente o Slack ainda não possui.

A Slack vinha fazendo progressos para tentar compensar isso, incluindo uma mudança relativamente recente para integrar o Microsoft Teams em seu chamado, mas a mudança para parceria com a Amazon parece ter a intenção de atrapalhar a Microsoft, em vez de trabalhar com ela como antes.

O Slack e a Microsoft estão travados na batalha pelo mercado de bate-papo comercial há algum tempo, com as equipes adicionando muitos recursos e atualizações para desafiar o Slack, mas ter acesso direto à integração e ajuda da Amazon é sempre útil no mundo atual da tecnologia.

Em segundo plano, isso também fará com que o Slack migre para o Amazon Web Services mais completamente do que foi até agora, deixando para trás o uso do Microsoft Azure e do Google Cloud.